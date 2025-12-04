Nuoto Italia spaziale nelle staffette | oro e record del mondo nella 4×50 sl mista a Lublino Ceccon guida la truppa dei finalisti

Calato il sipario sulla terza giornata di semifinali e di finali degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, un day-3 in cui l’Italia ha chiuso col botto, esattamente come aveva fatto ieri. Un altro oro in staffetta, stavolta nella 4×50 stile libero mista. Una gara, però, impreziosita anche dal record del mondo. Il quartetto formato da Leonardo Deplano (20?97), Lorenzo Zazzeri (20?51), Silvia Di Pietro (23?07) e Sara Curtis (22?71) si è reso protagonista di una prestazione superba, suggellato dal nuovo limite mondiale di 1’27?26, andando a migliorare il precedente limite della Francia (1’27?33). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Italia spaziale nelle staffette: oro e record del mondo nella 4×50 sl mista a Lublino. Ceccon guida la truppa dei finalisti

