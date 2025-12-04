Nuoto gli ori delle staffette stanno coprendo risultati individuali non esaltanti per l’Italia?

Alla vigilia del quarto giorno di gare in quel di Lublino, dove si stanno svolgendo i Campionati Europei in vasca corta, l’Italia è a quota 5 medaglie, dietro solamente ai Paesi Bassi, avanti di un oro. Di questi podi, quattro sono stati solcati da staffette azzurre, mentre solo una medaglia è stata messa al collo in una gara individuale, grazie a Simona Quadarella con l’argento nei 400 stile libero. Sebbene siamo solamente al terzo giorno di gara, una domanda può sorgere spontanea e provocatoria: gli ori delle staffette stanno coprendo risultati individuali non esaltanti per l’Italia? Per prima cosa bisogna prendere in considerazione il fatto che la spedizione azzurra è una squadra in pieno rinnovo, che presenta innumerevoli matricole alla prima esperienza in nazionale senior. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, gli ori delle staffette stanno coprendo risultati individuali non esaltanti per l’Italia?

