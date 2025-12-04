Nuoto Ceccon e Mora in semifinale nei 100 dorso agli Europei in vasca corta Lazzari e Bacico out per la selezione interna

Thomas Ceccon era atteso nelle batterie dei 100 dorso uomini, terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), il campione olimpico di questa distanza ha, nei fatti, esordito a livello individuale in questa rassegna continentale. Una traccia di sé Thomas l’aveva già data per con l’oro nella 4×50 stile libero del primo giorno. Ebbene, un Ceccon che non ha potuto gestire troppo per la selezione interna alla squadra italiana. Il regolamento, infatti, prevede che al massimo due rappresentanti di un Paese possano qualificarsi dalle semifinali di un evento internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Ceccon e Mora in semifinale nei 100 dorso agli Europei in vasca corta. Lazzari e Bacico out per la selezione interna

Contenuti che potrebbero interessarti

DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #ChristianMantegazza LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Ceccon e Curtis nei 100 dorso! Quadarella sfida Gose negli 800 sl: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Eu Vai su X

DA OASPORT - #Nuoto #CesareButini Butini verso gli Europei: “Ceccon farà solo 2 gare, Bottazzo ha rinunciato. Un nuovo Paltrinieri non lo vedo” - facebook.com Vai su Facebook

Nuoto, Ceccon e Mora convincono e in semifinale agli Europei in vasca corta. Lazzari e Bacico out per la selezione interna - Thomas Ceccon era atteso nelle batterie dei 100 dorso uomini, terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Segnala oasport.it

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Ceccon debutta nei 100 dorso! Quadarella sfida Gose negli 800 sl - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e bentrovati alla ... Si legge su oasport.it

Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Riporta sport.virgilio.it

Europei nuoto vasca corta, Italia d'oro nella 4x50 mista mixed - Secondo oro e quarta medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia. Si legge su sport.sky.it

Europei. Azzurri quasi en plein. Semifinali e finali dalle 19.00 su Raisport - Percorso quasi netto degli azzurri impegnati nella seconda sessione di batterie dei 23esimi campionati europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatic Centre di Lublino, in Polonia, fino a ... Scrive federnuoto.it

Europei in vasca corta: occhi puntati su Ceccon. Stamane le batterie. Segui la diretta - Giovedì 4 dicembre: il programma degli azzurri Batterie – Ore 10:00 100 farfalla donne – Paolo Borrelli, Anita Gastaldi, Costanza Cocconcelli, 100 farfalla uomini – Federico Burdisso, Simone Stefanì, ... Lo riporta msn.com