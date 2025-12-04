Nuoto Ceccon e Mora convincono e in semifinale agli Europei in vasca corta Lazzari e Bacico out per la selezione interna

Thomas Ceccon era atteso nelle batterie dei 100 dorso uomini, terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), il campione olimpico di questa distanza ha, nei fatti, esordito a livello individuale in questa rassegna continentale. Una traccia di sè Thomas l'aveva già data per con l'oro nella 4×50 stile libero del primo giorno. Ebbene, un Ceccon che non ha potuto gestire troppo per la selezione interna alla squadra italiana. Il regolamento, infatti, prevede che al massimo due rappresentanti di un Paese possano qualificarsi dalle semifinali di un evento internazionale.

