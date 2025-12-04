Ci sarà tanta carne al fuoco tra poche ore nella sessione serale della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta. L’Aqua Centre di Lublino (in Polonia) ospiterà altre 6 finali e altrettante semifinali, in cui saranno impegnati nel complesso dodici atleti azzurri tra gare individuali e staffette per cercare di rendere ancor più soddisfacente il bottino della spedizione tricolore. Nicolò Martinenghi e Gabriele Mancini andranno a caccia di una non scontata qualificazione per la finale dei 200 rana proprio come Anita Gastaldi, Costanza Cocconcelli, Simone Stefanì e Michele Busa nei 100 farfalla. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, a che ora le finali degli Europei stasera: programmi precisi 4 dicembre, azzurri in gara, tv