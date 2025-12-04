Nubi dense sul risiko autostradale nordestino

Poche ore fa il neo-presidente della giunta regionale del Veneto, il leghista Alberto Stefani, ha assunto un impegno molto preciso sulla volontà di dare corpo al progetto per il proseguimento verso il Trentino della Valdastico nord: da anni ferma a Piovene Rocchette nel Vicentino, anche in. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it

nubi dense risiko autostradaleNubi dense sul risiko autostradale nordestino - L'ANALISI Le recente uscita del nuovo presidente della giunta veneta cela, a mala pena, una complessa «sciarada» economico- Scrive vicenzatoday.it

