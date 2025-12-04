NOWZ Play Ball segna il cambio di passo | HomeRUN racconta la nuova identità del gruppo K-pop

I NOWZ hanno scelto il momento perfetto per colpire. E non solo in senso metaforico. Con il 3rd Single Play Ball e la title track “HomeRUN”, hanno ufficialmente inaugurato la loro nuova stagione: quella in cui non ci si guarda più allo specchio chiedendosi “chi diventeremo?”, ma si scende in campo sapendo già la risposta. Perché dopo mesi di assestamento, di rebranding, di crescita silenziosa, questo comeback arriva come un’affermazione: i NOWZ non sono più i ragazzi del debutto, sono una squadra che gioca per vincere. E lo fanno con una lucidità rara per un gruppo che, fino a pochi mesi fa, stava ancora cercando il proprio nome. 🔗 Leggi su Panorama.it

