Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia sesto giorno

Lalucedimaria.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sesto giorno della Novena allImmacolata Concezione, fiduciosi nell’intercessione di Maria, presentiamo a Lei ogni nostra richiesta, sapendo che ci otterrà tutto ciò che è bene per la nostra anima. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena all8217immacolata concezione per chiedere una grazia sesto giorno

© Lalucedimaria.it - Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, sesto giorno

Altre letture consigliate

novena all8217immacolata concezione chiedereNovena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, quinto giorno - Siamo al quinto giorno della Novena all'Immacolata Concezione: oggi rinnoviamo richiesta di grazia che attendiamo per sua intercessione. Segnala lalucedimaria.it

novena all8217immacolata concezione chiedereNovena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, quarto giorno - Oggi, quarto giorno della Novena all'Immacolata Concezione, rinnoviamo la nostra preghiera alla Vergine Maria per ottenere la grazia attesa. Come scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Novena All8217immacolata Concezione Chiedere