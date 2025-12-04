Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia sesto giorno
Oggi, sesto giorno della Novena all’Immacolata Concezione, fiduciosi nell’intercessione di Maria, presentiamo a Lei ogni nostra richiesta, sapendo che ci otterrà tutto ciò che è bene per la nostra anima. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altre letture consigliate
SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 3 dicembre 2025 - Vespri. 5º giorno della novena dell’Immacolata. Presiede e tiene l’omelia don Federico Gallo. - facebook.com Vai su Facebook
Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, quinto giorno - Siamo al quinto giorno della Novena all'Immacolata Concezione: oggi rinnoviamo richiesta di grazia che attendiamo per sua intercessione. Segnala lalucedimaria.it
Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, quarto giorno - Oggi, quarto giorno della Novena all'Immacolata Concezione, rinnoviamo la nostra preghiera alla Vergine Maria per ottenere la grazia attesa. Come scrive lalucedimaria.it