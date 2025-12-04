Novara-Fenerbahce Istanbul stasera in tv Champions League volley 2026 | orario canale streaming
La seconda giornata del girone B di Champions League propone una sfida da brividi: Igor Gorgonzola Novara contro Fenerbahçe Medicana Istanbul, un confronto che vale già mezza classifica e che mette di fronte due squadre reduci da approcci europei opposti. Le piemontesi arrivano alla sfida forti del successo per 3-1 sul Budowlani?ód?, una vittoria costruita con lucidità e con una prova corale di alto livello, mentre le turche hanno travolto il Benfica con un netto 3-0 che conferma la loro caratura da contender europea. Per Novara si tratta di un banco di prova cruciale, anche perché la squadra sta attraversando un periodo di grande fiducia: nelle ultime sei gare stagionali, le azzurre hanno collezionato cinque vittorie, compreso il brillante 3-0 di campionato contro Cuneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
