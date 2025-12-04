Notte speciale | JD e Artie 5ive firmano un’esclusiva che unisce la community
Un lunedì sera può essere un giorno qualsiasi. Oppure può trasformarsi in un’esperienza da ricordare, se dentro ci metti la community giusta, una challenge che premia i più veloci e un artista capace di accendere la città. È quello che è successo il 1° dicembre a Milano, quando JD e Artie 5ive hanno unito energie . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cocchi, Bovo e Spinaccè, una notte speciale: "Emozione unica" Vai su X
Nati a Napoli, cresciuti nel Napoli, con il sangue azzurro nelle vene. Per Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara la prima volta da titolari al Maradona con la maglia del Napoli sarà per sempre indimenticabile. Una notte speciale, una notte che segnerà per se - facebook.com Vai su Facebook