Norris è il favorito Verstappen sogna una super rimonta e Piastri cerca riscatto | tutte le combinazioni per il titolo di campione in Formula 1
Prima il disastro a Las Vegas, poi il match point sciupato in Qatar: Lando Norris è ancora il favorito e ha il destino nelle proprie mani, ma la classifica piloti di Formula 1 è più incerta che mai e manca soltanto una gara. Quella di Marina Bay ad Abu Dhabi, dove sarà presente anche Jannik Sinner. Il pilota della McLaren ha 408 punti in classifica, inseguono Max Verstappen su Red Bull a 396 (dodici in meno) e Oscar Piastri a 392 punti (16 in meno). Sarà decisiva quindi l’ultima gara in un mondiale che può ancora essere vinto da tre piloti. Il sistema di punteggio dei Gran Premi è sempre lo stesso: 25 punti per il vincitore, 18 per il secondo, 15 per il terzo, 12 per il quarto, 10 per il quinto, 8 per il sesto, 6 per il settimo, 4 per l’ottavo, 2 per il nono e 1 per il decimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
