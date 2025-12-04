La puntata di La Volta Buona andata in onda il 3 dicembre 2025 ha regalato uno dei momenti più vivaci e inaspettati della stagione, quando Nonna Silvi – al secolo Silvana Bini – la star dei social con oltre tre milioni di follower, si è collegata in diretta dalla sua cucina mostrando tutto il suo disappunto nei confronti della produzione del programma. Caterina Balivo aveva introdotto il tema della giornata dedicato all’alimentazione e al rapporto con il proprio peso, spiegando che secondo alcuni sondaggi metà degli italiani sarebbe a dieta. Dopo un servizio su Can Yaman, che ha raccontato di aver perso dieci chili per il suo ruolo in Sandokan, è arrivato il momento del collegamento con Nonna Silvi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Nonna Silvi furiosa a La Volta Buona: “Vi aspetto da due ore, poi non posso dire quella cosa”