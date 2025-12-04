Non volevo i soldi volevo mia madre parla l’uomo che si è travestito come la madre morta per prendere la pensione

Da giorni non si parla d’altro, della vicenda che ha scosso il piccolo comune di Borgo Virgilio, nel mantovano. Protagonista un ex infermiere di 56 anni che per tre anni ha tenuto nascosto in casa il cadavere della madre, Graziella Dall’Oglio, deceduta nel 2022 all’età di 82 anni. L’uomo è stato scoperto l’11 novembre scorso quando si è presentato all’ufficio anagrafe del comune travestito da donna, con parrucca, trucco e gioielli, nel tentativo di rinnovare la carta d’identità al posto della madre defunta. A insospettire l’impiegata comunale sono stati dettagli impossibili da nascondere: il collo troppo grosso, rughe innaturali, la voce con note maschili e soprattutto i peli visibili su collo e mento. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Non volevo i soldi, volevo mia madre”, parla l’uomo che si è travestito come la madre morta per prendere la pensione

