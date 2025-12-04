Non va a scuola e scompare nel nulla | ricerche disperate in Italia ha soltanto 15 anni

Ore di forte apprensione a Catania per la scomparsa di Andreea Daiana Preda, una ragazza di appena 15 anni svanita nel nulla dopo aver saltato la scuola nella giornata di ieri. La giovane sarebbe uscita di casa tra le 11:30 e le 12, senza lasciare alcun messaggio, e da quel momento non è più rientrata. I familiari, non riuscendo a rintracciarla in nessuno dei suoi luoghi abituali, hanno immediatamente dato l’allarme. Dopo ore di ricerche autonome e tentativi di contatto andati a vuoto, la famiglia ha deciso di sporgere denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, chiedendo aiuto per ritrovarla il prima possibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Non va a scuola e scompare nel nulla: ricerche disperate in Italia, ha soltanto 15 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scompare a Catania padre Salvatore Resca, personaggio cui starebbe stretta qualunque definizione. Uomo di chiesa, uomo di scuola, uomo di popolo, fondamentale figura della Catania migliore, quella antimafiosa, quella che non si arrende, quella che sa ri - facebook.com Vai su Facebook

Scrit­ta choc in un liceo di Roma. Nei bagni della scuola compare una “lista degli stupri” con i nomi delle studentesse. #Tg1 Anna Milan Vai su X

Andreea non va a scuola e scompare, appello per la 15enne a Catania: “Nessun episodio particolare” - La studentessa liceale è sparita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, dopo aver saltato la scuola in mattinata ... Come scrive fanpage.it

Esce di casa per andare a scuola e scompare: la 14enne indossava un giubbotto color oro. Ricerche in corso - I genitori non hanno più sue notizie da ieri, giovedì 6 novembre, quando la 14enne Zinsonni Ammessaou, residente a Spilimbergo, è uscita ... Scrive corriereadriatico.it

Esce per andare a scuola e scompare: ricerche in corso da una settimana a Roma per rintracciare Cristiana - Cristiana, 16 anni, è uscita di casa una settimana fa per andare a scuola, ma non è mai più tornata. Si legge su fanpage.it

Quindicenne esce per andare a scuola e scompare. Ore d’angoscia per la famiglia, ricerche a tappeto - È uscito per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato: ragazzino scomparso da cinque giorni. Come scrive ilrestodelcarlino.it