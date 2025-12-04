Non sposo Vittorio Antonella Clerici l’annuncio alla vigilia del decimo anniversario
Antonella Clerici si avvicina a un traguardo che, per chi la segue da decenni, ha il sapore di un vero e proprio capitolo nuovo. Il 2026, infatti, sarà per lei un anno denso di significati, un periodo che la conduttrice descrive come una sorta di bilancio affettuoso tra ciò che ha costruito e ciò che ancora desidera. Icona indiscussa di Rai 1, presenza rassicurante per il pubblico della tv generalista, la Clerici si prepara a celebrare quarant’anni di carriera, un percorso in cui ha saputo rinnovarsi senza mai perdere autenticità, restando fedele a quel suo modo diretto, emotivo, a volte istintivo, che l’ha resa vicina alla gente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Due settimane fa Vittorio Sgarbi aveva rivelato a Mara Venier, nel salotto di “Domenica In”, le sue future nozze con Sabrina Colle nella chiesa della Madonna dell’Orto: «Mi sposo a Venezia, perché ci ho vissuto una parte importante della mia vita. È un ritorno i - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Clerici non sposerà Vittorio Garrone: "Stiamo benissimo così" - Dieci anni d'amore e nessuna intenzione di sposarsi per la terza volta: la conduttrice di Rai 1 spiega perchè non convolerà a nozze con l'amato Vittorio Garrone. Si legge su gazzetta.it
Antonella Clerici, niente nozze con Vittorio Garrone: "Mi sono già sposata in chiesa, non chiedo l'annullamento" - Antonella Clerici è stata sposata due volte: la prima nel 1989 con Pino Motta, giocatore di basket, e poi nel 2000 con il produttore discografico Sergio Cossa. Scrive today.it
Antonella Clerici sorprende tutti: “Vittorio Garrone è il mio tutto… ma non lo sposerò mai! - Antonella Clerici celebra dieci anni d’amore con Vittorio Garrone senza pensare al matrimonio. Si legge su quilink.it
Antonella Clerici, il motivo del no alle nozze con Vittorio Garrone: «Non vedo perché dovremmo rompere questo equilibrio» - Saranno diversi i traguardi che la conduttrice 61enne raggiungerà, tanto sul piano lavorativo quanto sul personale. Riporta leggo.it
Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici/ “Non avere vincoli rafforza la nostra storia” - I due stanno insieme da dieci anni: si sono conosciuti grazie a un'amica in comune ... Riporta ilsussidiario.net
Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici/ Insieme dal 2016: “Sono sicura che non ci lasceremo mai” - Un amore importante che dura ormai dal 2016 Dopo tante storie finite non come avrebbe voluto, Antonella Clerici ha ... ilsussidiario.net scrive