Non sposo Vittorio Antonella Clerici l’annuncio alla vigilia del decimo anniversario

Antonella Clerici si avvicina a un traguardo che, per chi la segue da decenni, ha il sapore di un vero e proprio capitolo nuovo. Il 2026, infatti, sarà per lei un anno denso di significati, un periodo che la conduttrice descrive come una sorta di bilancio affettuoso tra ciò che ha costruito e ciò che ancora desidera. Icona indiscussa di Rai 1, presenza rassicurante per il pubblico della tv generalista, la Clerici si prepara a celebrare quarant’anni di carriera, un percorso in cui ha saputo rinnovarsi senza mai perdere autenticità, restando fedele a quel suo modo diretto, emotivo, a volte istintivo, che l’ha resa vicina alla gente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it