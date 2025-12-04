Non satira ma diffamazione e stalking contro l' attore Toni Matranga | a processo il duo del podcast Egoriferiti

Per loro sarebbe stata solo "satira" e "ironia", ma, ad avviso della Procura, quello andato in onda durante il podcast "Egoriferiti" ai danni dell'attore comico Toni Matranga (componente del noto duo con Emanuele Minafò) sarebbe invece non solo diffamazione aggravata, ma anche stalking. Per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Non satira ma diffamazione e stalking contro l'attore Toni Matranga": a processo il duo del podcast "Egoriferiti"

