Non riuscivo a separarmici parla l’uomo che ritirava la pensione della madre morta travestito da lei

Parla per interposta persona l’uomo che fingeva di essere la madre deceduta per incassarne la pensione. E dice di averlo fatto per avere accanto a sé l’amata mamma e di provare vergogna per l’accaduto. Le parole sono affidate al suo avvocato, Francesco Ferrari, che scrive: “Il mio assistito vuole sottolineare come lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle proprie condotte bensì quello di stare vicino alla mamma dalla quale non è mai riuscito a separarsi”. L’uomo, ex infermiere 56enne originario di Borgo Virgilio (Mantova) è stato soprannominato dai media internazionali Mrs. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

