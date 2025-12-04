’Non mi troverai’ Storia di Ellen e Giulia alla Bassani

La storia del percorso divergente di due gemelle quella raccontata da Roberto Giacometti nel libro dal titolo ' Non mi troverai. Storia di Ellen e Giulia, gemelle uguali diventate diverse ' che oggi, alle 17, sarà protagonista dell'appuntamento con 'Dialoghi d'autore', alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). Dialogherà con l'autore Silvia Belcastro. L'incontro, a cura dell'autore Roberto Giacometti in collaborazione con la Biblioteca Bassani, è a ingresso libero. Info al numero 0532418280 opuure alla mail [email protected]. Dialoghi d'autore è un ciclo di incontri in cui scrittori ed editori del territorio raccontano le loro storie, presentano i loro libri e si confrontano in modo diretto e coinvolgente con il pubblico.

