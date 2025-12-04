Non mi aspettavo l’esonero di Palladini

"Non mi aspettavo l’esonero di Ottavio Palladini". Commenta così Sebastiano Vecchiola ex Samb, compagno di squadra di Palladini sia nel settore giovanile che in prima squadra con il club rossoblù. "Ottavio - aggiunge - finora, sia per quanto riguarda i risultati sia per l’organico a sua disposizione aveva ampiamente rispettato i programmi società". Vecchiola, quanto potrà incidere il cambio dell’allenatore in casa Samb? "E’ un punto interrogativo. Palladini aveva creato un buon gruppo e non so come un allenatore così giovane come D’Alesio potrà essere accolto dai calciatori più esperti. A parte questa prima fase della stagione con il Rimini non ha grossa esperienza in Serie C, avendo diretto solo formazioni giovanili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

