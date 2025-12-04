Kate Middleton, 43 anni, è abituata a partecipare ai banchetti di Stato. Lo fa da quasi quindici anni, vale a dire da quando, sposando il principe William, è entrata di diritto nella famiglia dei Windsor. Ieri sera, però, la sua partecipazione alla cena organizzata al castello di Windsor per il presidente tedesco ha superato di gran lunga tutte le uscite precedenti. Merito di tanti fattori: l’abito, la tiara, l’atteggiamento. e molto altro. GUARDA LE FOTO Il banchetto dei Windsor per il presidente tedesco è da favola: le foto più belle. Un banchetto di Stato da favola. Mercoledì 3 dicembre il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier ha concluso il primo giorno della sua visita di Stato nel Regno Unito partecipando a un banchetto di Stato offerto da re Carlo al Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non ha sbagliato un colpo la principessa del Galles al banchetto per il presidente tedesco. Con quella tiara eccezionale poi... Guardare per credere