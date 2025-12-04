Non fatevi arrestare in Belgio | metodi inquisitori e niente parità accusa-difesa

Il fermo è durato il tempo necessario per mettere in moto la macchina della gogna. Federica Mogherini e Stefano Sannino sono già liberi, ma inseguiti dalla coda lunga e velenosa delle accuse e dei sospetti. Come si difenderanno? Domanda che in Belgio si può ribaltare: che carte ha in mano l'accusa? Le nebbie descritte da Georges Simenon, che era di Liegi, in tanti suoi romanzi, avvolgono anche la giustizia amministrata da Bruxelles. Basti dire che dopo tre anni l'indagine, che tutti abbiamo nello specchietto retrovisore, il Qatargate, è ancora lontana dalla conclusione. Anzi, per dirla tutta, siamo in alto mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

