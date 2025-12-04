Il nuovo Peace Prize – Football Unites the World, premio per la pace istituito dalla Fifa per premiare “individui che hanno compiuto azioni eccezionali per la pace, unendo le persone nel mondo” è finito nel mirino di Human Rights Watch, organizzazione non governativa che denuncia opacità e mancanza di criteri verificabili. Le critiche arrivano a poco più di 24 ore dall’assegnazione del riconoscimento, prevista per venerdì 5 dicembre – alle 18 italiane – durante i sorteggi dei Mondiali 2026 al Kennedy Center di Washington DC. Riconoscimento che però sembra già avere un netto favorito: Donald Trump, che sarà presente alla cerimonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Non è trasparente, non c'è una lista di candidati, né una giuria": l'ong asfalta il premio Fifa per la pace fatto su misura per Trump