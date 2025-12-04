Non c’è pace per Conte | perde un altro big out a sorpresa contro la Juve
Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Nel corso del riscaldamento prima dell’inizio del match di Coppa Italia contro il Cagliari si è infatti fermato anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha rimediato un risentimento muscolare e la sua presenza per il match di domenica contro la Juventus sarebbe a forte rischio. Lo stop di Lobotka aggrava ulteriormente la condizione del centrocampo azzurro, già privo di Gilmour, De Bruyne e Anguissa. Napoli, infortunio per Lobotka: il comunicato del club. Risentimento muscolare per Stanislav Lobotka. A comunicarlo è stato il Napoli attraverso una nota ufficiale: “Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
