Non abbiamo paura Viaggio nella comunità ebraica di Monteverde dopo l' attacco alla Sinagoga

"Atto ignobile. C'è preoccupazione, ma non abbiamo paura. Questo clima lo affrontiamo con dignità e resilienza". La comunità ebraica di Monteverde fa i conti dopo l'ultimo atto van. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Non abbiamo paura". Viaggio nella comunità ebraica di Monteverde dopo l'attacco alla Sinagoga

Altre letture consigliate

Sestarete TV - Canale 81. . ?”Abbiamo paura, non guardano in faccia nessuno” L’ennesima denuncia arriva dal presidente di Confagricoltura Catania, Giosuè Arcoria: “I ladri entrano in azione anche in presenza dei proprietari” #gruppormb #sestareter - facebook.com Vai su Facebook

#Kean: “Non abbiamo paura in campo, ho fiducia nei compagni. Sono certo che ne usciremo” Vai su X

Kirk, Meloni: fermato perché era libero e coraggioso. «Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura» - «Ho visto gente che ha fatto stampare delle magliette con la foto di Kirk, il sangue che scorre dal collo e la scritta “vinci questo dibattito”. Riporta ilsole24ore.com

Hamas, non abbiamo paura delle porte dell'inferno di Trump - "Non abbiamo paura di Trump quando dice che ci aprirà le porte dell'inferno. Da ansa.it

Global Sumud Flotilla, La Piccirella: “Non abbiamo paura, sappiamo di essere nel giusto e accettiamo tutti i rischi” - Tony La Piccirella, attivista della Global Sumud Flotilla, denuncia la mancanza di reazioni dei governi di fronte alle minacce ricevute: “Diventeremo praticamente ostaggi, ma non abbiamo paura. la7.it scrive

Cina a Usa, 'non abbiamo paura di una guerra commerciale' - La posizione della Cina sulla guerra commerciale "è coerente: non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura". Lo riporta ansa.it