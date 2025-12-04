Noleggiano un’auto e la fanno sparire | sequestrati e pestati a sangue dalla banda del clan Mazzarella
Sono accusati del reato di sequestro di persona a scopo estorsivo (punito da 25 a 30 anni di carcere) con l’aggravante mafiosa di aver agito per il clan mazzarella, a processo sei imputati.Il processo è stato fissato per il 27 Gennaio del 2026, quando gli imputati verranno giudicati dal giudice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
