Noemi travolta e uccisa Al via il processo al pirata
La notte del 28 marzo, Noemi Fiordilino, studentessa di Vertemate con Minoprio, era stata uccisa a 20 anni, travolta da un‘auto guidata da Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò, che l‘aveva colpita in pieno e non si era fermato. Ieri, davanti al Gup di Como Walter Lietti, si è aperta l‘udienza preliminare a suo carico, con la costituzione di parte civile dei familiari e del fidanzato, che era con la ragazza quella notte. Il processo con rito abbreviato prosegue a febbraio, dopo che il giudice nell‘udienza di ieri ha ammesso le parti. L‘imputazione del sostituto procuratore di Como Giulia ometto, era scaturita dalle indagini condotte dai carabinieri nelle ore successive l‘incidente, quando la ragazza era stata travolta a tarda notte mentre era accovacciata in mezzo alla strada, sul rettilineo di via Vittorio Veneto a Lurago Marinone, nel tentativo di mettere in salvo un coniglietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
