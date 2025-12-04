Nocera la Finanza devolve all’Ordine di Malta centinaia di capi di abbigliamento

Salernotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri la Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato un’importante iniziativa di solidarietà a favore della Delegazione di Veroli (FR) del Sovrano Militare Ordine di Malta, donando centinaia di capi di abbigliamento da destinare alle persone più sfortunate. In particolare, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

