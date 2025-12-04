No al corso per militari La protesta nei cartelli Elmetto a mezzo governo
di Mariateresa Mastromarino BOLOGNA Giorgia Meloni, Anna Maria Bernini e Guido Crosetto indossano l’elmetto nei tre cartonati che gli studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno sventolato fuori dall’Università di Bologna, all’ennesimo presidio convocato al rettorato per ribadire ancora che "studenti e lavoratori dell’ateneo non si arruolano". La stessa mobilitazione si è svolta a Roma, sotto il ministero dell’Università, e a Modena, dove qualche giorno fa la ministra alla Ricerca si è recata per mostrare solidarietà ai cadetti dell’Accademia militare esclusi dall’Alma Mater. Che ha respinto la proposta del generale Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito, che chiedeva al dipartimento di Filosofia di avviare un curriculum per una quindicina di militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
