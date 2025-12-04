No al corso per militari La protesta nei cartelli Elmetto a mezzo governo

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Mariateresa Mastromarino BOLOGNA Giorgia Meloni, Anna Maria Bernini e Guido Crosetto indossano l’elmetto nei tre cartonati che gli studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno sventolato fuori dall’Università di Bologna, all’ennesimo presidio convocato al rettorato per ribadire ancora che "studenti e lavoratori dell’ateneo non si arruolano". La stessa mobilitazione si è svolta a Roma, sotto il ministero dell’Università, e a Modena, dove qualche giorno fa la ministra alla Ricerca si è recata per mostrare solidarietà ai cadetti dell’Accademia militare esclusi dall’Alma Mater. Che ha respinto la proposta del generale Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito, che chiedeva al dipartimento di Filosofia di avviare un curriculum per una quindicina di militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

no al corso per militari la protesta nei cartelli elmetto a mezzo governo

© Ilrestodelcarlino.it - No al corso per militari. La protesta nei cartelli. Elmetto a mezzo governo

Scopri altri approfondimenti

no corso militari protestaNo al corso per militari. La protesta nei cartelli. Elmetto a mezzo governo - Bologna, gesto di alcuni attivisti fuori dall’Alma Mater. Da ilrestodelcarlino.it

no corso militari protestaIl no dell'ateneo di Bologna al corso per militari. Meloni: "Atto gravemente sbagliato" - Agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna monta la polemica dopo il rifiuto dal parte dell'ateneo bolognese dell'attivazione di un corso di laurea in Filosofia per un gruppo selezionato di giovan ... Segnala msn.com

no corso militari protestaCorso per l'esercito all'università, ancora proteste: presidio davanti al Rettorato - Hizam: “Molari accetti la decisione del dipartimento di filosofia” ... Secondo bolognatoday.it

no corso militari protestaFOTO | Corso per militari, l’appello del Cua da Bologna: “No alla militarizzazione dilagante” - Gli studenti del Collettivo universitario autonomo denunciano un clima di "crescente militarizzazione non solo all'Università ma in tutta la società" ... Segnala dire.it

Cerca Video su questo argomento: No Corso Militari Protesta