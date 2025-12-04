Niente onorificenza alla Albanese | a Firenze non ci sono i numeri E pure Caltagirone vota la revoca

Niente onori a Firenze. «Non ci sono i numeri, non ci sono le condizioni». Dopo giorni di grave imbarazzo, culminati nel veto della sindaco, Sara Funaro, ieri è arrivato un rinvio, che sa di diniego definitivo. La città di Giorgia La Pira non concederà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese (foto) la discussa «relatrice Onu» assurta al ruolo di leader del movimento pro Pal e poi rovinosamente caduta in disgrazia con una serie di clamorosi gesti di ostilità diretti anche a sinistra, dalla umiliazione del sindaco di Reggio Emilia, alle insolenze rivolte alla senatrice Liliana Segre fino all'incredibile scivolone dopo il blitz alla Stampa di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Niente onorificenza alla Albanese: a Firenze "non ci sono i numeri". E pure Caltagirone vota la revoca

