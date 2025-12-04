Nicole Scherzinger Andrea Bocelli i Village People e Robbie Williams si esibiranno al sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Venerdì 5 dicembre, la cantante e attrice -vincitrice di un Tony Award – Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli, Robbie Williams e i Village People saranno gli headliner dell’estrazione finale per la Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno. L’evento si svolgerà al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, D.C., dove Heidi Klum, Kevin Hart e Danny Ramirez si divideranno il ruolo di co-conduttori. Oltre alle performance, il sorteggio finale svelerà gli accoppiamenti della fase a gironi della prima Coppa del Mondo FIFA a quarantotto squadre, che si disputerà tra l’11 giugno e il 19 luglio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli, i Village People e Robbie Williams si esibiranno al sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

