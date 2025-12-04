Nico Gonzalez Juventus l’argentino ritornerà in bianconero al termine della stagione? Molto dipenderà da questa cosa

Nico Gonzalez Juventus, l’Atletico Madrid non ha ancora raggiunto i parametri per il riscatto. La decisione finale spetterà direttamente ai Colchoneros Il futuro di Nico Gonzalez è diventato uno dei dossier più delicati della stagione bianconera. Mentre la squadra continua la sua corsa in Serie A e prepara le strategie per il mercato di gennaio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nico Gonzalez Juventus, l’argentino ritornerà in bianconero al termine della stagione? Molto dipenderà da questa cosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quanto manca per il riscatto di Nico Gonzalez E quanto incasserà la Juventus - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter ritrova un pezzo di Serie A: come stanno andando Raspadori, Nico Gonzalez e Ruggeri all'Atletico Madrid ? Vai su X

Juventus, riscatto Nico Gonzalez-Atletico Madrid: ecco quante partite mancano! - Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW, mancherebbero solamente 12 presenze affinché scatti il riscatto ... fantamaster.it scrive

Nico Gonzalez, ancora 12 partite per il riscatto da parte dell'Atletico - Attualmente in prestito all'Atletico Madrid, Nico Gonzalez, ala argentina classe 1998 di proprietà della Juventus, è ancora piuttosto lontano dal riscatto da parte ... Come scrive tuttojuve.com

Juventus-Udinese 2-0: Nico Gonzalez e Vlahovic avvicinano Tudor alla Champions - 0 con l`Udinese, grazie alle reti di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic nella ripresa, entrambi. calciomercato.com scrive

Juventus, occasione Nico Gonzalez: nuova big in Serie A - La Juventus potrebbe dire subito addio all’argentino: spunta la suggestione in Italia Novità importanti in vista della prossima stagione per ... Si legge su calciomercato.it

Juventus, la cessione di Nico Gonzalez spianerebbe la strada a Sancho - La Juventus sta pianificando nuove mosse sul mercato in entrata e in uscita, e uno dei nomi destinati a lasciare Torino è quello di Nico Gonzalez. Si legge su it.blastingnews.com

Juve, Nico spinge per andarsene: Comolli tratta con l'Atletico e intanto punta Mazraoui - Il mal di pancia dell'argentino, esploso a metà mese al rientro dal ritiro tedesco, non passa. Scrive gazzetta.it