Neymar è storia | è infortunato ma segna tre gol Santos quasi salvo
Continuano gli acciacchi per l'ex stella di Barcellona e Psg, che però continua a scendere in campo per aiutare il club della sua infanzia a conquistare la salvezza. Nella penultima giornata di campionato, Neymar ha realizzato una tripletta in casa della Juventude: guarda il video con i suoi gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dal maggiordomo di Depay al bonus gentilezza di Neymar: tutte le clausole più folli della storia del calcio - facebook.com Vai su Facebook
Il 2025 di #Neymar doveva essere finito e invece il brasiliano ha giocato nell’ultima gara e ha trascinato il #Santos alla vittoria. Gol, assist e 90 minuti in campo nella vittoria per 3-0 sullo #SportRecife, già retrocesso. Il Santos sale a 41 punti a +2 sulla zona sal Vai su X
Chi è veramente Neymar, il calciatore più costoso della storia - La sua carriera da predestinato è iniziata nel 2003 con il Santos, prima squadra a notare la sua ... Come scrive panorama.it
Neymar nella storia del Brasile, battuto record di gol in Nazionale del grande Pelè - Giornata da ricordare per il Brasile e soprattutto per Neymar che supera il record di gol in Nazionale di Pelè. Lo riporta informazione.it
Alla ricerca di Neymar Jr - Prima del trasferimento più costoso della storia del calcio fino a oggi (il Paris Saint- Segnala redbull.com
Neymar al Psg: 9 segreti del calciatore più costoso della storia - Per convincere il giovane Neymar a restare quando già mezzo mondo lo voleva, il Santos presentò a lui e al padre un piano di carriera il cui punto massimo di carriera doveva essere sedersi sul trono ... Scrive corriere.it
Neymar nella storia del Brasile: è il miglior marcatore, superato Pelé - In attesa del debutto con l'Al Hilal, O Ney prima sbaglia il rigore e poi realizza un assist e la doppietta che gli consente di superare 'O Rei'. Si legge su goal.com
Neymar al Psg: 9 segreti del calciatore più costoso della storia - Atletico Goianense, il compagno Marcelo calciò una punizione e addirittura un rigore che Neymar riteneva spettassero a lui. Segnala corriere.it