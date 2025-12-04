Neymar è storia | è infortunato ma segna tre gol Santos quasi salvo

Gazzetta.it | 4 dic 2025

Continuano gli acciacchi per l'ex stella di Barcellona e Psg, che però continua a scendere in campo per aiutare il club della sua infanzia a conquistare la salvezza. Nella penultima giornata di campionato, Neymar ha realizzato una tripletta in casa della Juventude: guarda il video con i suoi gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

neymar 232 storia 232 infortunato ma segna tre gol santos quasi salvo

© Gazzetta.it - Neymar è storia: è infortunato ma segna tre gol, Santos (quasi) salvo

