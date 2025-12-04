Nex Playground una vera rivoluzione | ecco la piccola console che fa tremare PS5 e Xbox

Nel mercato statunitense sta accadendo qualcosa che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato impossibile: una console quasi sconosciuta ai più sta vendendo più di PS5 e Xbox Series X. A rivelarlo è Matt Piscatella, senior director di ‘ Circana’, una delle principali società internazionali di analisi dei dati, ricerche di mercato e misurazione dei consumi. che ha pubblicato la classifica dei dispositivi più venduti nella settimana che precede il Black Friday. Scopriamo di più. Un podio a sorpresa nelle vendite USA. Al primo posto si conferma il bundle ‘ Nintendo Switch 2 con Mario Kart’, mentre la PS5 Digital Edition si piazza terza grazie agli sconti attivi fino al 18 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nex Playground, una vera rivoluzione: ecco la piccola console che fa tremare PS5 e Xbox

