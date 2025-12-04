A New York, è ufficialmente iniziata la stagione natalizia con la tradizionale accensione dell'albero del Rockefeller Center, seguita da milioni di telespettatori in diretta televisiva. L'albero, un abete norvegese, di 23 metri è decorato con oltre 50mila luci a led e sormontato da una stella Swarovski da 408 kg. Rimarrà esposto fino a metà gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - New York,"acceso l'albero del Rockefeller Center