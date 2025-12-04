Neurodivergent soul mostra personale di Tha Blue Cat
La Galleria Triphé inaugura il 16 dicembre la mostra personale di “Tha Blue Cat”, presentando opere realizzate da un artista neurodivergente nello spettro autistico (sindrome di Asperger e ADHD). In merito alla scelta del nome, l’artista spiega che il gatto è metafora della condizione Asperger e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Neurodivergent soul, mostra personale di “Tha Blue Cat” - La Galleria Triphé inaugura il 16 dicembre la mostra personale di “Tha Blue Cat”, presentando opere realizzate da un artista neurodivergente nello spettro autistico (sindrome di Asperger e ADHD). Come scrive romatoday.it