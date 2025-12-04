Netflix punta su Gillian Anderson ma The Abandons è un western che non decolla

Cinemaserietv.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie: The Abandons (2025) Titolo originale: The Abandons Ideatore: Kurt Sutter Regia: Otto Bathurst, Gwyneth Horder-Payton, vari Sceneggiatura: Kurt Sutter, vari Genere: Western, Drammatico Cast: Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi Durata: 7 episodi (35-50 minuti) Dove l’abbiamo visto: Netflix Trama: Nel 1854, nel territorio di Washington, Fiona Nolan e la sua famiglia scelta difendono il ranch di Jasper Hollow dalle mire della potente Constance Van Ness, decisa a ottenere a ogni costo le terre ricche di argento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

netflix punta su gillian anderson ma the abandons 232 un western che non decolla

© Cinemaserietv.it - Netflix punta su Gillian Anderson, ma The Abandons è un western che non decolla

Argomenti simili trattati di recente

netflix punta gillian andersonGillian Anderson (X-Files) + Lena Headey (Game of Thrones) + Kurt Sutter (Sons of Anarchy) = The Abandons - Due matriarche coinvolte in una faida all'ultimo sangue si prestano a una riflessione su come il potere e il desiderio di rivalsa spezzino ideali e principi morali in una serie western al femminile cr ... Lo riporta wired.it

netflix punta gillian andersonThe Abandons con Gillian Anderson e The Rainmaker dal romanzo di John Grisham: le serie tv da vedere questa settimana - show L'amore è cieco (Netflix) Un gruppo di coloni che abitano nel selvaggio West decide di opporsi ai potenti che voglion ... Riporta msn.com

Netflix ordina una nuova serie dell'ideatore di The Crown, con Jeremy Strong e Gillian Anderson nel cast - La nuova serie The Boys From Brazil, adattamento del romanzo di Ira Levin I ragazzi venuti dal Brasile, ha ottenuto il via libera da parte di Netflix: ecco i dettagli. Si legge su comingsoon.it

netflix punta gillian andersonGillian Anderson star della miniserie I ragazzi venuti dal Brasile accanto a Jeremy Strong - Jeremy Strong e Gillian Anderson saranno i protagonisti di una nuova miniserie, destinata a Netflix, tratta dal romanzo I ragazzi venuti dal Brasile, scritto nel 1976 da Ira Levin. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Netflix Punta Gillian Anderson