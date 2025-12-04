Netanyahu insiste | Ok a pace con Paesi islamici ma solo dopo la grazia; la guerra è come un cancro l' ho vinto ma può tornare - VIDEO

Intervistato a distanza dal giornalista Sorkin durante il forum Dealbook del New York Times, Netanyahu ha continuato con le provocazioni, parlando di Iran e persino del neoeletto sindaco Mamdani, sfidandolo e accettando con lui un incontro solo se riconoscerà il "nostro diritto di esistere" ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu insiste: "Ok a pace con Paesi islamici ma solo dopo la grazia; la guerra è come un cancro, l'ho vinto ma può tornare" - VIDEO

