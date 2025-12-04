Nerone un nuovo inverno di fuoco | annunciato il Winter Tour 2026
Dopo il trionfo del 22 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, NERONE torna a rimettere in moto i club italiani con il Nerone Winter Tour 2026 e con il nuovo album dal vivo Nerone Live 2025, un doppio fronte che unisce palco e studio per raccontare il momento più intenso della sua carriera. Un nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La serie Netflix di Assassin’s Creed potrebbe essere ambientata nell’antica Roma sotto Nerone, secondo un nuovo report di Nexus Point News. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo Mercedes-Benz Arocs 1846L in divisa Vigili del Fuoco - Benz Arocs 1846L con la livrea e l'equipaggiamento per i Vigili del Fuoco entra in servizio nelle caserme europee. Come scrive ansa.it
Luigi Giudice nuovo direttore dei Vigili del fuoco del Fvg - Recentemente nominato Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si è insediato in data 10 novembre 2025, il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, ... Segnala ansa.it