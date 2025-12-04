Neres in nomination per il miglior calciatore di novembre in Serie A

David Neres, protagonista col Napoli nel mese di novembre, è tra i calciatori nominati dalla Serie A per il migliore del mese. Tre gol segnati in quattro partite per l’esterno brasiliano, che da dopo l’ultima sosta delle nazionali è diventato il titolare di Conte insieme a Lang per accompagnare l’unico centravanti Hojlund. Insieme a Neres, nominati anche Lautaro Martinez (Inter), Mike Maignan (Milan), Leo Ostigard (Genoa), Nicolò Zaniolo (Udinese) e Jamie Vardy (Cremonese). Per votare il brasiliano, basterà collegarsi a questo sito e cliccare sul “vota ora” sotto la sua foto. Le stelle di novembre sono pronte al vostro verdetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres in nomination per il miglior calciatore di novembre in Serie A

