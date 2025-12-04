Nell’ex Reggiani case servizi e la nuova sede di Crs

IL RECUPERO. Giovedì la presentazione del progetto di recupero in Comune.

Nell’ex Reggiani case, servizi e la nuova sede di Crs - Il gruppo bergamasco, unico proprietario dell’area di oltre 100mila metri quadrati che da viale Giulio Cesare e via Tito Legrenzi lambiscono il quartiere Finardi, è ora pronto a cederne 50mila alla ... Scrive ecodibergamo.it