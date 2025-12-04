Nel futuro di Gimenez sembra esserci la Premier League | dall’Inghilterra novità sul futuro del messicano

Pianetamilan.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo 'Team Talk' il futuro di Gimenez è sempre più lontano dal Milan. Per lui si prospetta un trasferimento in Premier League, con due squadre interessate al messicano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nel futuro di gimenez sembra esserci la premier league dall8217inghilterra novit224 sul futuro del messicano

© Pianetamilan.it - Nel futuro di Gimenez sembra esserci la Premier League: dall’Inghilterra novità sul futuro del messicano

Approfondisci con queste news

futuro gimenez sembra esserciGimenez, il padre allontana l'addio: "Santi è molto felice a Milano" - Chaco Gimenez e intervenuto in un podcast smentendo le voci su una possibile cessione dell'attaccante messicano ... Scrive msn.com

futuro gimenez sembra esserciCalciomercato Milan, Gimenez verso l’addio? Agente a lavoro per trovare la nuova destinazione del messicano! Le indiscrezioni sul suo futuro - Le indiscrezioni sul suo futuro Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai scritto ... Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Futuro Gimenez Sembra Esserci