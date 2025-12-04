Neil Patrick Harris ironizza sul selfie filtrato di Abby Lee Miller | Cosa hai fatto alla mia faccia?

È diventato virale il commento della star di How I Met Your Mother sulla foto pubblicata dalla coreografa sui social network. Neil Patrick Harris appare un po' diverso dal solito nel selfie pubblicato da Abby Lee Miller sui social e l'attore non ha potuto fare a meno di chiederne conto ironicamente alla coreografa. La star attualmente è impegnata nella pièce di Broadway Art, vincitrice del Tony Award, e dopo aver visto la pubblicazione della foto è intervenuto nella sezione commenti per ironizzare sullo scatto. Il selfie con il filtro di Neil Patrick Harris e Abby Lee Miller "Ehm. Cos'hai fatto alla mia faccia?" ha scritto tra i commenti alla foto Harris, rivolgendosi a Abby Lee Miller. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

