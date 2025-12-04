Neil Patrick Harris ironizza sul selfie filtrato di Abby Lee Miller | Cosa hai fatto alla mia faccia?
È diventato virale il commento della star di How I Met Your Mother sulla foto pubblicata dalla coreografa sui social network. Neil Patrick Harris appare un po' diverso dal solito nel selfie pubblicato da Abby Lee Miller sui social e l'attore non ha potuto fare a meno di chiederne conto ironicamente alla coreografa. La star attualmente è impegnata nella pièce di Broadway Art, vincitrice del Tony Award, e dopo aver visto la pubblicazione della foto è intervenuto nella sezione commenti per ironizzare sullo scatto. Il selfie con il filtro di Neil Patrick Harris e Abby Lee Miller "Ehm. Cos'hai fatto alla mia faccia?" ha scritto tra i commenti alla foto Harris, rivolgendosi a Abby Lee Miller. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'amore bugiardo - Gone Girl è un film del 2014 di genere Mistero/Thriller/Drammatico, diretto da David Fincher, con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens. Durata 149 minuti. Titolo originale: Gone Girl. In onda - facebook.com Vai su Facebook
"Neil E Pace" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Neil Patrick Harris ironizza sul selfie filtrato di Abby Lee Miller: "Cosa hai fatto alla mia faccia?" - È diventato virale il commento della star di How I Met Your Mother sulla foto pubblicata dalla coreografa sui social network. Lo riporta movieplayer.it