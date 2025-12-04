Negrita | Ancora qui dopo 30 anni Stiamo vivendo un momento felice
Lui lo definisce "uno spettacolo con la musica al centro messo in strada per sfruttare al massimo le qualità di luoghi che lo ospitano". Lui è Enrico ’Drigo’ Salvi, chitarra solista dei Negrita e artefice con Paolo ’Pau’ Bruni e Cesare ’Mac’ Petricich di una tra le più fortunate avventure del rock italiano. Lo sa bene il pubblico di quel Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025 atteso oggi all’EuropAuditorium e il 13 al Nuovo Teatro Carisport di Cesena. Sedi ideali per un album concepito originariamente come un progetto folk e solo successivamente elettrificato. "Prima sono arrivate le canzoni in chiave chitarra e voce e poi abbiamo lavorato per dare loro un abito sonoro da band" prosegue Salvi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
E dopo il SOLD OUT di Roma... anche ieri sera TUTTO ESAURITO a MILANO! Concerto epico, grazie a tutti per esserci stati! ANCONA, sei la prossima! Ci vediamo giovedì 27 al Teatro delle Muse SOLD OUT! ? Ph. SteBrovetto Ph Luca Iacono #Negrita #N - facebook.com Vai su Facebook
Negrita: "Ancora qui dopo 30 anni. Stiamo vivendo un momento felice" - Lui lo definisce "uno spettacolo con la musica al centro messo in strada per sfruttare al massimo le qualità di luoghi che lo ospitano". Da ilrestodelcarlino.it
Negrita, 30 anni di carriera, un tour e un album che racconta gli anni spietati - Intervista ai Negrita: trenta anni di carriera, un nuovo album e ora un lungo tour nei teatri che passa anche da Rende (Cs) ... Si legge su quotidianodelsud.it
Negrita in concerto al Teatro Colosseo - I Negrita tornano sul palco in versione elettrica con il tour Canzoni per Anni Spietati – In Teatro 2025, atteso lunedì 1° dicembre alle 20. Da mentelocale.it
“Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”, tornano i Negrita - Arezzo, 3 dicembre 2025 – I Negrita sono nel pieno del loro “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025” e dopo le prime date di novembre che hanno riscosso grande successo e diversi sold out, la b ... Secondo msn.com
Negrita: canzoni per anni spietati per il tour che passa anche da Bologna - Dopo il successo delle date nei club e l’intima parentesi estiva in acustico, i Negrita tornano in scena in formazione completa e in elettrico con il “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”. Lo riporta bolognatoday.it
Negrita, al via il tour nei teatri (con una scaletta tutta nuova) - I Negrita tornano in tour per presentare dal vivo il loro ultimo album "Canzoni per anni spietati". Segnala rockol.it