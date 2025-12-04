Negrita | Ancora qui dopo 30 anni Stiamo vivendo un momento felice

Lui lo definisce "uno spettacolo con la musica al centro messo in strada per sfruttare al massimo le qualità di luoghi che lo ospitano". Lui è Enrico ’Drigo’ Salvi, chitarra solista dei Negrita e artefice con Paolo ’Pau’ Bruni e Cesare ’Mac’ Petricich di una tra le più fortunate avventure del rock italiano. Lo sa bene il pubblico di quel Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025 atteso oggi all’EuropAuditorium e il 13 al Nuovo Teatro Carisport di Cesena. Sedi ideali per un album concepito originariamente come un progetto folk e solo successivamente elettrificato. "Prima sono arrivate le canzoni in chiave chitarra e voce e poi abbiamo lavorato per dare loro un abito sonoro da band" prosegue Salvi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

