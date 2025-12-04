Negoziati Ucraina | incontro Witkoff-Umerov a Miami

Trump ha assicurato che gli Usa hanno "qualcosa di abbastanza ben elaborato" per concludere positivamente le trattative

la Repubblica. . Sono in corso febbrili negoziati che stanno alimentando l'illusione che la pace in Ucraina sia più vicina. In realtà, dopo quasi 5 ore di colloqui fra Vladimir Putin e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, il Cremlino ha fatto sapere c - facebook.com Vai su Facebook

Ancora nessuna svolta nei negoziati per fermare la guerra in Ucraina. “Alcuni punti della bozza del piano di pace sono inaccettabili”, fa sapere il #Cremlino dopo l’incontro tra Putin e i mediatori americani, pur parlando di colloqui “costruttivi”. Vai su X

Ucraina, la missione di Witkoff è fallita. E adesso i negoziati ripartono da zero - Finito senza risultati l’incontro con Putin, salta il vertice con Zelensky: Mosca non cede su territori e adesione di Kiev alla Nato. Lo riporta editorialedomani.it

Ucraina, il vertice Usa-Russia durato 5 ore e l'incontro con Zelensky annullato. Il Cremlino: «Parti del piano inaccettabili» - Cinque ore di colloqui al Cremlino non sono bastate a produrre un avanzamento concreto nel negoziato per la fine della guerra in Ucraina. Secondo msn.com

Ucraina, oggi nuovo round di colloqui. Witkoff incontrerà il negoziatore di Kiev a Miami - Dopo il vertice di martedì a Mosca con Vladimir Putin, oggi l'inviato speciale di Donald Trump, Steve ... Lo riporta msn.com

Ucraina: in corso l'incontro di Witkoff e Kushner con Putin a Mosca - Il presidente russo: 'Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti: sta cercando di impedire agli Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Negoziati sull’Ucraina, Zelensky a Parigi da Macron: ”Colloqui produttivi, ma c'è molto da fare”. Domani incontro Witkoff-Putin a Mosca - Il leader ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno europeo nei confronti di Kiev. Da affaritaliani.it

Come sono andati i colloqui tra Ucraina e Stati Uniti in Florida - Quello a Hallandale Beach, a nord di Miami è stato un incontro "produttivo, ma c'è ancora molto lavoro da fare", ha detto il segretario di stato americano Marco Rubio. Come scrive ilfoglio.it