Neffa sei live nei club italiani in primavera
Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia oggi ‘Club Tour 2026 – Universo Neffa’ (Vivo Concerti), il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera. La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club. In scaletta i nuovi brani e i pezzi cult. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MUSICA - "Club Tour 2026 - Universo Neffa", il 13 marzo a Napoli alla Casa della Musica ift.tt/Nw1UKgX Vai su X
Ci ho preso gusto coi concerti Neffa (& friends) - facebook.com Vai su Facebook
Neffa, sei live nei club italiani in primavera - Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di ... msn.com scrive
Neffa, l'annuncio del tour nei principali club italiani. Ecco le date - Neffa, dopo il grande successo del concerto sold out al Forum di Milano dello scorso 5 novembre, ha in programma di tornare live nella primavera del prossimo anno: ha infatti annunciato il suo " Club ... Lo riporta radioitalia.it
Neffa annuncia il Club Tour 2026: sei date in primavera - Dopo il successo all'Unipol Forum di Milano e la doppia uscita di "Canerandagio", il pionere dell'hip- Si legge su msn.com
Neffa annuncia il Club Tour 2026 con 6 nuovi appuntamenti - Dopo il grande successo del concerto sold out all'Unipol Forum di Milano, Neffa annuncia il Club Tour 2026 - Riporta msn.com
Neffa torna live e in versione rap: un «guaglione» che ora chiamano maestro - Gioco di testi e contesti, dove il passato risuona ma dove si suona ancora, al presente, con una lunga lunghissima coda di ospiti. Riporta ilsole24ore.com