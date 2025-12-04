Né San Siro né Olimpico Nazionale scelto lo stadio dove l’Italia si giocherà i Mondiali Decisione clamorosa

L’annuncio ufficiale della FIGC che vedrà la semifinale dei playoff per i Mondiali del 2026 tra l’Italia e l’Irlanda del Nord disputarsi presso lo stadio di Bergamo ha messo fine a settimane di speculazioni, confermando una scelta che si è rivelata essere non solo logistica ma profondamente strategica e scaramantica. Questa decisione è stata presa con l’obiettivo primario di massimizzare il fattore campo che il ranking FIFA ha garantito agli Azzurri, un vantaggio cruciale nel percorso degli spareggi che l’Italia è chiamata a superare per evitare di saltare la sua seconda e temutissima edizione consecutiva della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Né San Siro, né Olimpico”. Nazionale, scelto lo stadio dove l’Italia si giocherà i Mondiali. Decisione clamorosa

