Ne Il rapimento di Arabella c' è tutto il cinema di Carolina Cavalli

"Racconto una difficoltà universale: diventare adulti senza tradire ciò che siamo stati", spiega la regista che torna in sala con un'opera seconda capace (già) di illuminare una poetica riconoscibile. Dopo la folgorazione Amanda (2022), Carolina Cavalli rafforza la sua identità di cinema ne Il rapimento di Arabella. Storia di fughe e di fast food, di magie e di personaggi. Un romanzo di formazione, lo specchio di una riconciliazione ritrovata. Raccontando la storia di Holly, 28 anni e infinite insicurezze, la regista parte dalla così detta "versione sbagliata". Il viaggio di Holly, in un luogo che non esiste, si scontra con quello della piccola Arabella, in cui dice di rivedere "se stessa da piccola". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

