«Ho preso sette boccette di metadone, non so come non sia morto». Con queste parole Achille Costacurta ha raccontato uno dei momenti più bui della sua vita, segnato da dolore, disperazione e un profondo senso di smarrimento. Il giovane ha spiegato che quel gesto estremo fu una scelta dettata dalla sofferenza: «Volevo farla finita, era l’unico modo per far capire che volevo uscire dalla comunità a Parma. Di questo mi pento». Costacurta ha descritto gli anni trascorsi tra comunità, fughe improvvise e periodi di forte instabilità emotiva, un vortice difficile da gestire che lo ha portato a compiere scelte pericolose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ne ho ingoiate 7, volevo farla finita”. Il dramma del figlio del campione di Serie A: terribile

