ncis stabilisce un record tv con traguardo raro raggiunto solo 4 volte

NCIS raggiunge un traguardo straordinario: 23 stagioni e 500 episodi. La lunga serie televisiva NCIS si conferma tra le produzioni più durature e amate nel panorama delle serie procedural. Con l’entrata nella sua 23ª stagione nel ciclo annuale 2025-2026, il show ha raggiunto un risultato che pochi programmi televisivi della storia possono vantare: il traguardo dei 500 episodi. Questo importante risultato testimonia la solidità della narrazione e la fedeltà del pubblico, consolidando l’importanza dell’iconico poliziesco nel panorama culturale e mediatico. Il significato storico di questo traguardo televisivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

