Miami, 4 dicembre 2025 - Gli sforzi di un doppio impegno ravvicinato costano caro ai Miami Heat (orfani di Norman Powell, out per un problema alla caviglia sinistra) che, dopo la scoppiettante vittoria a spese dei Los Angeles Clippers, cadono in casa dei Dallas Mavericks (al terzo sigillo consecutivo per la prima volta in stagione) perdendo 118-108: sospinti da Cooper Flagg (22 punti), Anthony Davis (17 punti e altrettanti rimbalzi) e Ryan Nembhard (15 punti con 33 da tre e 13 assist distribuiti), i texani hanno preso la testa della gara nel secondo quarto con un 36-21 di parziale e non hanno più mollato la presa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Mavs sgambettano gli Heat di Fontecchio. Un super Murray trascina i Nuggets